Пехотный генерал может стать начальником Главного штаба ВМФ

В Вооруженных силах России готовится масштабная ротация, в ходе которой ключевые позиции займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии, сообщают источники.

При проведении ротации будут приняты нестандартные решения. В частности, возможно назначение пехотного генерала начальником Главного штаба ВМФ, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По их информации, повышения в первую очередь ожидают военачальников, проявивших себя в горячих точках. Так, учитывалось участие в военных конфликтах от первой чеченской кампании до операции в Сирии.

Особенностью ротации станет то, что все виды Вооруженных сил и рода войск укрепляют выходцами из пехоты. По данным издания, вторым человеком на флоте может стать генерал-лейтенант Олег Макаревич, один из первых командиров 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чечне. Его якобы рассматривают в качестве кандидата на одну из двух должностей: замначальника Генштаба или начальника Главного штаба ВМФ.

«Если он будет назначен на флот, это станет первым за несколько десятилетий замещением ключевой военно-морской должности пехотным генералом», – пишут «Известия».

Сообщается, что на освободившуюся должность замглавкома по сухопутным и береговым войскам будет назначен начальник штаба Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Виктор Астапов, который имеет опыт в Сирии и двух чеченских кампаниях.

На его место, считают источники издания, придет замкомандующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Алексей Завизьон, который командовал мотострелковым полком во второй чеченской войне, занимал руководящие должности в группировке российских войск в Сирии.

По данным издания, произойдут кадровые изменения и в управлении Центрального военного округа (ЦВО). В частности, начальник штаба округа генерал-полковник Евгений Устинов будет назначен на должность начштаба ВДВ. Его место займет начальник штаба ЮВО генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Источники газеты считают, что начальник штаба Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко будет назначен первым замначальника Военной академии ГШ. На его место придет заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Сергей Кураленко, который неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии.