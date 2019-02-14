Подозреваемого в убийстве борца с коррупцией задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в избиении до смерти сотрудника «Центра противодействия коррупции» Дмитрия Грибова, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По подозрению в избиении Грибова задержан 57-летний житель Воскресенска, сообщили в региональном ГСУ СКР.

Ему вменяется ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

«К настоящему времени задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Изъят его автомобиль и два мобильных устройства», – говорится в сообщении.

Во время обыска в доме подозреваемого изъята одежда «с явными следами преступления».



«По имеющимся у следствия данным, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим. Кроме этого, подозреваемый ранее судим за причинение среднего вреда здоровью потерпевшего. Таким образом нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях», – отметили в ведомстве.

Следствие считает, что у задержанного был сообщник, его разыскивают.

Во вторник глава подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрий Грибов умер после избиения неизвестными в Воскресенске Московской области.