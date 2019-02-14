Граждане России арестованы в Рустави за кражу

Двое граждан России 23 и 51 года арестованы полицией Рустави за квартирую кражу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вместе с еще одним преступником – 35-летним гражданином Грузии – они были пойманы с поличным, сообщает МВД Грузии.

При обыске у них изъяты 4 тыс. долларов и ювелирные изделия.

Арестованным грозит от четырех до семи лет лишения свободы.