Положение бедствия объявили на границе Колумбии и Венесуэлы

Положение бедствия введено в районе колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой из-за ожидающихся проблем с планирующимся на 23 февраля началом доставки гуманитарной помощи в республику.

Предложение о введении положения бедствия было сделано губернатору департамента еще 11 февраля, теперь решение принято. Портал Noticias de Cucuta отмечает, что у местных властей появляется больше инструментов на реагирование в чрезвычайной ситуации, которая может сложиться с началом доставки гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

Центры сбора помощи открылись в Кукуте и бразильской Рорайме. С 23 февраля помощь начнет поступать в Венесуэлу. Однако власти страны в лице президента Николаса Мадуро заявляли, что считают это «фальшивым шоу» и не допустят поступления помощи в Венесуэлу, называя ее предлогом для иностранного военного вмешательства.

Тем временем Белый дом заявил, что США находятся в непосредственном контакте с венесуэльскими военными и призывают их перейти в лагерь оппозиции. МИД России назвал призывы Вашингтона к измене присяги военными «неслыханным вмешательством».