Москвичей ожидают облачность без осадков, гололедица, сообщают синоптики.

Днем 14 февраля в столице термометры покажут от 3 до 1 градуса ниже нуля, ночью температура опустится до 6 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается от минус 6 до минус 1 градуса мороза, ночью – до 8 градусов ниже нуля.

Днем южный ветер не превысит 6 м/с. В ночные часы западный ветер до 10 м/с, передает ТАСС.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.