Финалисты «Лидеров России» назвали конкурс мощным источником командного духа

«Получил массу приятных эмоций от общения с людьми как в рамках конкурсных задач, так и в кулуарах. Я всем рекомендовал бы приобрести этот опыт», – сказал газете ВЗГЛЯД финалист конкурса «Лидеры России» Антон Дианов. По его словам, во время полуфинала он встретил множество ярких интеллектуальных людей, желающих проявить себя в разных общественных сферах.

Финалист конкурса «Лидеры России» Антон Дианов (Петербург) признался, что у него «максимально яркие впечатления» от организации конкурса. «Огромное количество, интересных, интеллектуальных людей с желанием проявить себя, мотивированных добиваться успеха. Кроме того, прекрасная командная работа с точки зрения организации самого конкурса», – рассказал Дианов.

Изначально Дианов был настроен на жесткую конкуренцию с другими соискателями, но эти «ожидания оказались неоправданными». «Мне кажется, именно в таком формате, в эти напряженные два дня полуфинала, в ходе конкурсов можно получить такой мощный опыт командной работы», – отметил Дианов.

Дианов вот уже шесть лет возглавляет управление маркетинга и стратегического развития в «Газпромнефть-Аэро». За этот период оборот в компании удвоился, в том числе и благодаря его личным усилиям.

В рамках задания «Сердце лидера» Дианов решил помочь воспитанникам мгинской школы-интерната для детей с нарушениями зрения научиться заботиться о бездомных животных из питомника «Ржевка».

«Суть проекта заключается в организации на базе питомника для бездомных собак площадки для в коммуникации детей и животных. Основная задача тут заключается в том, чтобы дети получили опыт не только близкого физического взаимодействия с живыми существами, но также, чтобы они поняли, что есть существа еще более незащищенные, чем они сами, нуждающиеся в их ласке и теплоте, для которых они станут настоящими друзьями», – рассказал Дианов.

Общаться детей с собаками научат преподаватели кинологической школы. Они покажут базовые приемы взаимодействия с собаками и их дрессировки. На четверг намечена первая такая встреча – приедет порядка 20 детей. По словам Дианова, если проект окажется удачным, то его надо расширить. На базе той же «Ржевки» может образоваться центр по обучению собак-поводырей. «Главное – заразить детей желанием продолжать это общение, и, надеемся, что они найдут себе там четырехлапых друзей», – надеется Антон Дианов.

Другой финалист конкурса Владимир Беликов (Пятигорск) тоже остался доволен уровнем организации, но больше всего его впечатлил сам смысл конкурса «Лидеры России».

«Это действительно хорошая идея – всю страну, большое количество совершенно разных регионов подвести под некий стандартный процесс создания социальных лифтов, чтобы талантливые и активные люди из регионов могли расти и развиваться», – сказал Беликов газете ВЗГЛЯД.

Беликов получил степень магистра делового администрирования во французском вузе HEC Paris. По его словам, благодаря образованию и навыкам он первым внедрил программы диджитализции почтового бизнеса в «Почте России». Совместно с командой создал лучший концепт умного дома для компании «Телефоника» в Мадриде.

Свой соцпроект в рамках задания «Сердце лидера» назвал «ЗОЖ 55+». «Он состоит из трех частей. Первая – это семинары по здоровому образу жизни для пожилых. Второе – это курсы лечебной физической культуры (ЛФК) для данной категории людей. И третье – это горячая линия в WhatsApp по здоровому образу жизни. Я делаю этот проект совместно с Российской ассоциацией волонтеров-медиков», – рассказал Беликов.

Также помощь в реализации проекта оказал пятигорский Дом культуры №1, который предоставил спортзал и класс для семинаров. Инициативу одобрил лично мэр города Андрей Скрипник. В будущем Беликов намерен подать заявку на президентский грант – обучать пенсионеров скандинавской ходьбе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели завершились оценочные мероприятия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 года в Северо-Западном и Южном федеральных округах. В финал вышли 30 конкурсантов из шести регионов СЗФО и 25 конкурсантов из четырех регионов ЮФО. Списки финалистов из регионов СЗФО и ЮФО опубликованы на сайте лидерыроссии.рф.

Ранее определились финалисты конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала – с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.