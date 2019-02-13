Стало известно об особом формате футбольного матча в СИЗО с участием Мамаева

Стало известно, в каком формате 14 февраля пройдет футбольный матч с участием футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

Матч будет проходить в два тайма по 20 минут. В нем будут участвовать только подозреваемые из СИЗО, надзиратели играть не будут. В каждой команде будет по шесть игроков, пишет «Советский спорт».

Отмечается, что Мамаев сможет сыграть лишь со своими сокамерниками, так как по правилам содержания в следственном изоляторе он не может видеться с обвиняемыми из других камер.

Помимо игры, в которой примет участие Мамаев, пройдут и другие. В это время поиграть в футбол смогут другие заключенные.

Футбольный матч состоится во время прогулки заключенных. Подобных игр ранее в СИЗО не проводилось. Не исключено, что с этого матча продолжится традиция развития спорта в следственных изоляторах.

Напомним, ФСИН предложила учитывать спортивные достижения заключенных как показатель их исправления.