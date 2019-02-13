В Омске открыли новый мусоросортировочный завод

Первый из двух запланированных к открытию новых мусоросортировочных заводов в Омской области запустили в эксплуатацию, пропускная способность линии предприятия, расположенного в Омске, около 4 тыс. тонн в год.

Первый в регионе мусоросортировочный комплекс расположен на окраине Старого Кировска в Омске. На площадке установлено специальное оборудование российского производства. По словам специалистов, такой же комплекс весной запустят в Ленинском округе, сообщает «Федерал Пресс».

На заводе мусор сортируется на 12 фракций. Из него исключаются частицы органических отходов. После сортировки полезные фракции отправляются под пресс, который уменьшает объем вторсырья в 19 раз.

Гендиректор ООО «Магнит» Сергей Шевченко рассказал, что сортировка на заводе будет полуавтоматическая и часть работ придется делать вручную.

«Общее число работников на заводе – 300 человек. К нам приходят после техникумов и училищ. Сейчас идет подготовка людей и обучение», – рассказал глава предприятия.

Мусор проходит несколько этапов. В самом первом блоке, где лента специально сделана длиннее, происходит отделение органики из отходов. С разных сторон ленты установлены специальные баки, куда скидывается посторонний мусор.

Весь производственный процесс регулируется на специальных пультах. Картон, пленка, бутылки ПЭТ и мешковина выходят из-под пресса в виде аккуратных брикетов.

«Новая технология позволит исключить такие негативные явления от мусора, как неприятный запах, горение и задымление. Когда мы убираем органику, то сырье становится сухим и его легче рассортировать. К тому же не остается никакого запаха. Таким образом, мы снижаем риски до минимума», – объяснил Шевченко.

Сейчас на территории Омской области – более 900 несанкционированных свалок, и ликвидировать часть из них предстоит именно региональному оператору. Именно такую задачу поставило правительство Омской области.

Шевченко также пообещал, что проблема со свалками будет решена. По тарифам решение будет принято после того, как «Магнит» оформит все необходимые лицензии. В среднем тариф составляет 131 рубль.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что проблема мусорных свалок должна быть решена при минимальной нагрузке на граждан.