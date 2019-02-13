В Норвегии собрались снять обвинения с напавшего на женщину в Осло россиянина

Власти Норвегии решили снять обвинения с россиянина, который с ножом напал на женщину в Осло.

Об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС.

Ранее 20-летнего гражданина из Башкирии, который ранил женщину в Осло, направили в психиатрическую лечебницу.

Напомним, после нападения мужчина заявил, что собирался совершить теракт. Его задержали по подозрению в терроризме.