В Крыму демонтировали часть античной колоннады

В Крыму была демонтирована часть колоннады античного двора у горы Митридат, сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее.

Фрагменты колоннады античного двора у горы Митридат в Керчи демонтировали в целях безопасности, поскольку возникла угроза обрушения конструкции, передает РИА «Новости». Сообщается, что была демонтирована реконструированная в 1976 году часть колоннады перистильного двора.

«Срочные меры предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника, а также безопасности пребывания людей в его пределах», – говорится в заявлении музея.

По информации ТАСС, демонтированные колонны находились на месте раскопок античного города Пантикапея. Как сообщил агентству председатель госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергей Ефимов, они являлись частью выставочной экспозиции, где проходят раскопки. Планируется, что к лету колонны будут отреставрированы.