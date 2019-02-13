Путин призвал не суетиться в решении спорных вопросов с Белоруссией

Президент России Владимир Путин заявил, что серьезные решения относительно спорных вопросов в отношении с Белоруссией «не терпят суеты».

«Серьезные решения не терпят суеты», – передает слова Путина ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, когда удастся договориться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В среду Путин и Лукашенко сделали перерыв в переговорах и покатались на лыжах на одном из сочинских горнолыжных склонов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду отмечал, что встреча Путина и Лукашенко продлится весь день.