Путин назвал сноуборд менее благородным, чем лыжи

Президент России Владимир Путин хорошо оценил один из сочинских горнолыжных склонов и допустил возможность покататься на нем в следующий раз не только на лыжах.

Российский лидер допустил, что мог бы попробовать прокатиться на сноуборде, передает «Интерфакс».

«Нет, может быть, в следующий раз. Лыжи благороднее», – ответил Путин на вопрос о том, пробовал ли он кататься на доске.

Он также с сожалением отметил, что не успел застать «снег лучше», так как утром работал.

Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах в Сочи, сделав перерыв в своей встрече, ради которой белорусский лидер прилетел в Россию.