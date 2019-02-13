Опубликовано видео с попыткой арестованного сжечь свое уголовное дело

СМИ опубликовали видеозапись, на которой арестованный за разбойное нападение сжег материалы уголовного дела.

Камеры видеонаблюдения СИЗО Йошкар-Олы запечатлели мужчину, сжигающего материалы уголовного дела. Видео опубликовал телеграмм-канал «Следак шепнул».

На записи видно, как заключенный в камеру мужчина вырывает и поджигает страницы уголовного дела, которое дали ему для ознакомления. Затем в помещение с огнетушителями врываются сотрудники УФСИН и уводят заключенного.

На сайте СУ СК по Йошкар-Оле сообщается, что инцидент произошел в октябре 2018 года. 24-летний мужчина поджег материалы дела в надежде избежать наказания за разбой. За вмешательство в расследование в его отношении было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в суд.

Весной 2018 года в Ульяновске арестованный за покушение на наркоторговлю съел в СИЗО протокол очной ставки. В январе его приговорили к 4 годам и 11 месяцам заключения в колонии общего режима.

Похожий случай произошел в апреле 2018 года в Москве, когда адвокат съел в мировом суде протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера. Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей и отправил на лечение от наркозависимости.