Стало известно об обысках в псковском отделении «Яблока»

В офисе псковского отделения партии «Яблоко» следователи проводят обыски по уголовному делу о распространении листовок с незаконной агитацией в сентябре 2018 года во время избирательной кампании на выборах губернатора, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав») следственное управление областного СК проводит обыск в офисе псковского регионального отделения партии «Яблоко», – уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, правоохранители пытаются найти доказательства и установить причастных к распространению видеоматериалов и листовок с призывом портить бюллетени в ходе выборной кампании.