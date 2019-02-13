Беглов оценил работу петербургских следователей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании коллегии Главного следственного управления СК России по городу, в ходе мероприятия он выразил благодарность следователям за хорошую работу.

Во время заседания в региональном управлении СК подвели итоги работы за 2018 год, а также рассказали о задачах на 2019 год, передает издание «Невские новости». С отчетом о проделанной работе выступил руководитель ГСУ Александр Клаус.

Руководитель ГСУ указал на то, что в 2018 году вновь удалось снизить количество преступлений, причем, в том числе, тяжких и особо тяжких.

«В 2018 году криминогенная обстановка в Петербурге в целом характеризовалась стабильностью. Удалось сохранить сформированную на протяжении ряда последних лет тенденцию к снижению уровня преступности», – рассказал Александр Клаус.

Он пояснил, что в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 51 тыс. 420 преступлений, что на 1,4% меньше, чем в 2017 году. Доля тяжких и особо тяжких составляет 37,4%, а это на 6,4% ниже по сравнению с предыдущим годом. Было раскрыто 92,8% убийств.

«Всего за 12 месяцев Главным следственным управлением во взаимодействии с сотрудниками подразделений ФСБ России, МВД России и налоговой службы раскрыто 3826 преступлений, из которых 1428 составляют тяжкие и особо тяжкие», – отметил глава ГСУ.

При этом общий показатель раскрываемости преступлений подследственности СК России по Петербургу является одним из самых высоких за последние годы. В 2018 году он составил 94,5%, а это, к примеру, на 5,1% выше, чем пять лет назад.

Александр Клаус также рассказал о статистике раскрываемости преступлений против несовершеннолетних и пенсионеров. Не менее обнадеживающие цифры и в отношении дел «прошлых лет». За 2018 год было раскрыто 137 таких преступлений. Из них 82 тяжких и особо тяжких, а также шесть преступлений против половой неприкосновенности. За минувший год завели девять дел о преступлениях экстремистской направленности и восемь – о преступлениях террористического характера.

Как рассказал руководитель Главного следственного управления, еще одним важным вектором работы следователей являются преступления коррупционной направленности. За 2018 год сумма ущерба в результате таких нарушений составила почти 970 миллионов, из них возмещено свыше 23 млн, еще на 737 млн наложен арест на имущество.

Кроме того Александр Клаус обратил внимание на работу по резонансным делам. Таких как смерть двух молодых людей в кафе «Типичный Питер» после прорыва трубы с горячей водой и гибель студента химико-фармацевтического университета после падения глыбы льда с крыши здания. Виновные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности. Руководитель Главного следственного управления отметил, что по результатам коллегии будут приняты дополнительные меры к оптимизации работы ГСУ.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов высоко оценил работу Главного следственного управления СК по городу. Он поблагодарил следователей за все, что они делают, в особенности за внимание к преступлениям в отношении детей и пенсионеров.

«Есть ряд вопросов, на которые вы откликаетесь чисто по-человечески. Это преступления против детей. Огромное вам спасибо, что вы защищаете наших детишек», – сказал врио губернатора.

Также он отметил особую значимость расследования преступлений, связанных с коррупцией. Подобные дела напрямую связаны с благосостоянием Петербурга.

«Для развития города нам надо ежегодно зарабатывать один триллион рублей. Ели его не заработаем, то будем медленно развиваться. Конечно, эти деньги должны быть под защитой, как исполнительной власти, так и вашего профессионального взгляда. Потому что, чем больше зарабатывается, тем больше есть желающих их потратить», – пояснил Беглов.

Врио губернатора не оставил без комментариев и дела, где фигурируют нерадивые работодатели. Александр Беглов подчеркнул, что задержек с зарплатами быть не должно.

«Хотелось сказать вам спасибо за то, что профессионально относитесь к вопросу невыплат заработной платы. Это очень важно. Человек имеет привычку три раза в день поесть, ну два раза. Но когда происходит так, что по два-три месяца не выплачивают заработную плату, это, конечно, просто безответственное отношение тех руководителей, которые это допускают. Буквально вчера пришли к Смольному Су-10, Су-15 «Метростроя» по поводу того, что им задержали за декабрь, за январь заработную плату. Мы, конечно, урегулировали этот вопрос», – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга.

Александр Беглов указал на то, что рабочие «Метростроя» уже ходили к своим руководителям, но от этого нет толку, и теперь они пришли к Смольному. Врио губернатора пришлось решать эту проблему.

«Мы пока вас не привлекали к этому вопросу, разобрались внутри сами. Но, я думаю, что в ближайшее время, если так будет продолжаться и заработная плата не будет выплачиваться, попрошу взять это под контроль. Тем более люди работают не в самых простых условиях», – обратился к представителям СК исполняющий обязанности главы города.

Он отметил, что сейчас уже забыты те года, когда систематически не выплачивалась заработная плата. Удалось навести определенный порядок и взять этот вопрос под контроль.

«Я хотел бы вам пожелать в 2019 году успеха, удачи, здоровья, особенно вашим семьям, которые вас ждут, которые вас не видят. Им тоже огромное спасибо за то, что они вместе с нами вас поддерживают», – подытожил Александр Беглов.

Также в рамках заседания коллегии прошло награждение сотрудников Главного следственного управления СК России по Петербургу знаками отличия и почетными грамотами.