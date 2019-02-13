Британские ученые назвали два счастливых возраста

Британские ученые выяснили, что люди наиболее счастливы в возрасте 16 и 70 лет, следует из данных исследования Фонда резолюции – независимого аналитического центра, который рассматривает способы борьбы с нищетой.

Согласно результатам исследования, проводившегося на протяжении семи лет, именно в возрасте 16 и 70 лет люди наиболее счастливы, удовлетворены жизнью и испытывают большее чувство собственного достоинства. В то же время тревожности наиболее подвержены люди в возрасте от 25 до 55 лет, пишет The Guardian.

Самыми важными критериями благополучия исследователи называют хорошее здоровье, наличие работы и партнера. Также большую роль играют возраст, уровень дохода и наличие собственного жилья.

В прошлом году британские власти согласовали равный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин: теперь британские подданные уходят на почетный отдых с 65 лет.