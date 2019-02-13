Грузчики в аэропорту указали сами на себя украденными маячками

В кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» грузчики украли спутниковые маячки, приняв их за портативные колонки, сообщило сибирское управление на транспорте МВД.

В транспортную полицию обратился представитель транспортной компании с заявлением о пропаже двух маячков, предназначенных для определения местоположения объектов, передает РИА «Новости».

Комплекты устройств прибыли в Кемерово авиарейсом, при получении груза владелец не заметил нарушения упаковки, но позже нашел заклеенную скотчем дыру в коробке и пропажу маячков.

«Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование. С помощью специализированной программы было установлено, что маячки находятся в Рудничном и Ленинском районах Кемерова», – пояснили в ведомстве.

Двое 47-летних подозреваемых работали грузчиками в аэропорту. Они заметили выпавшие из коробки девайсы и украли их, думая, что это портативные колонки, пояснили в полиции.

Им предъявили обвинения в краже.