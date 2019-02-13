Капитана задержанного катера ВМС Украины оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей капитана украинского корабля «Никополь» Богдана Небылицу, задержанного за нарушение границы.

«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», – цитирует судью РИА «Новости».

Аналогичное решение принято в отношении моряков Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло и Сергея Чулибы.



Заседание проходило в закрытом от прессы режиме. Жалобы на арест других моряков будут рассмотрены позднее.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест украинским морякам до 24 апреля.

В декабре Богдан Небылица объявлял себя военнопленным.

Напомним, 5 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.