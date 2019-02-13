Песков прокомментировал колонку Медведева о стратегических целях развития России

Разъяснение стратегических задач правительства является частью работы властей, эта практика принята во всем мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя колонку премьера Дмитрия Медведева.

«Безусловно, потому что работа со средствами массовой информации, с общественностью, разъяснение основных целей работы правительства, разъяснение того, как правительство или как руководство страны будет работать над реализацией стратегических задач – это составная часть работы. Поэтому это абсолютно нормальная, принятая во всем мире практика», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В среду премьер впервые стал автором колонки в СМИ. Он дал старт проекту пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня» – «Правительство онлайн». Впоследствии министры, руководители ведомств и их заместители примут участие в проекте.