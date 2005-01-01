В Кремле охарактеризовали отношения Путина с главой Татарстана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень доверительными отношения между главой государства Владимиром Путиным и лидером Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мы сегодня, на самом деле, увидели много сообщений на этот счет. Но в большинстве своем, это тот случай, когда СМИ, знаете, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово. Действительно, действительно очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым и Путин действительно ценит то, как ведется работа в Татарстане», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник на заседании президиума Госсовета российский лидер Владимир Путин предоставил слово главе Татарстана Рустаму Минниханову, однако того неожиданно не оказалось на месте. Перед этим Путин пожурил Минниханова за то, что тот отвлекся от дискуссии на встрече с общественными деятелями в республике.