На АЭС «Фукусима-1» начались эксперименты с ядерным топливом

Впервые после крупной аварии на японской АЭС «Фукусима-1» стартовали контактные эксперименты с расплавившимся ядерным топливом, которое скопилось на дне второго реактора.

Оператор АЭС – японская энергетическая компания ТЕРСО – проводит эксперимент на территории пострадавшего от ядерной катастрофы второго реактора «Фукусимы-1», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету «Майнити». В оболочку спущена специальная 15-метровая трубка с двумя «пальцами» на конце – японцы хотят проверить ее способность извлекать радиоактивное вещество на поверхность. Обещают, что топливо не будет выноситься куда-либо за пределы пострадавшего реактора. О результатах эксперимента ТЕРСО проинформирует в среду вечером.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 января эксперт по проблемам безопасного развития атомной энергетики Рафаэль Арутюнян опроверг слухи о захоронении ядерных отходов с Фукусимы на Курильских островах.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 и затопления энергоблоков станции. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.