Стало известно о задержании главы «Забайкаллесхоза»

В Чите задержан руководитель «Забайкаллесхоза» Андрей Ремезов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, Ремезов задержан во вторник», – сообщил источник РИА «Новости».

Он не стал делиться подробностями.



В управлении СК по региону сообщили, что не имеют отношения к задержанию.



В региональном главке МВД ситуацию не комментируют.

Между тем на пленарном заседании Законодательного собрания региона руководитель УМВД России по Забайкальскому краю Александр Щеглов заявил, что Ремезов помещен в изолятор временного содержания, передает Чита.ру.

«Мне задают вопросы: только вчера прошла реализация по КГСАУ «Забайкаллесхоз», где ряд должностных лиц привлекаются к уголовной ответственности по материалам сотрудников БЭП и управления МВД края. Руководитель [«Забайкаллесхоза»] вчера был задержан и помещен в изолятор временного содержания», – сказал Щеглов.

Во вторник в «Забайкаллесхозе» прошли обыски, сообщает Заб.ру.

Также СМИ сообщали о задержании Ремезова по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 1 млн рублей.

Однако он информацию опровергал и говорил, что обыски связаны с делом экс-начальника Хилокского филиала организации, который якобы саботировал работу по пожаротушению в 2017 году.