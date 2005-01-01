Познер прокомментировал информацию о долгах

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал информацию о том, что судебные приставы не смогли взыскать с него задолженность.

В базе данных ФССП указано, что против Познера Владимира Владимировича 1934 года рождения в 2018 году открыто исполнительное производство. Производство закрыли осенью со ссылкой на пункт о невозможности найти должника, его имущество или получить необходимую информацию.

Специалисты указывают, что причиной такого закрытия исполнительного производства может быть наличие у должника гражданства другой страны, передает РИА «Новости».

Познер заявил, что не имеет представления, о каких долгах идет речь. Он подчеркнул, что у него есть московская прописка, по адресу проживает его сын, который сообщил бы о получении соответствующих документов, «если бы пришло что-нибудь».