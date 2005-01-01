Сорос призвал ЕС не идти путем СССР

ЕС может развалиться, как СССР, заявил американский миллиардер Джордж Сорос в статье «Европа, пожалуйста, проснись».

По его мнению, Европа «движется к забвению» и рискует пойти по пути, «по которому шел СССР в 1991 году». Сорос считает, что ни лидеры, ни простые граждане стран «не понимают, что наступает решительный момент», передает РИА «Новости» со ссылкой на Project Syndicate.

«Нынешнее руководство (ЕС) напоминает политбюро, когда СССР развалился – продолжает издавать указы, как будто они еще актуальны», – заявил миллиардер.

Ключевым моментом он считает выборы в Европарламент 2019 года, на которых «антиевропейские силы» могут добиться успеха. Сорос посетовал, что устаревшая партийная система играет на руку тем, кто хочет заменить ценности, лежащие в основе ЕС, на «радикально другие».

Единственной последовательно проевропейской партией он назвал немецких «Зеленых», а Европейскую народную партию Сорос считает наибольшей угрозой.

Сорос заявил о необходимости признать силу «как внутренних, так и внешних» врагов ЕС и «мобилизовать проевропейское большинство».