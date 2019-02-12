Героев американского фантастического фильма пытали латышскими песнями

В американском фильме «Перспектива» героев пытали песнями латышских поп-музыкантов, сообщают СМИ Латвии.

Как пишет Skaties.lv, в качестве пыток в фильме, вышедшем в прокат в 2018 году, использованы песни Pasaulite Жоржа Сиксны и Dudievins Иманта Калниньша.

«В научно-фантастическом фильме Pasaulite используется как форма пытки», – пишет портал.

Сам Сиксна сказал, что знал о том, в каком качестве использована его песня в «Перспективе», и не возражал против этого. Певец также пошутил, что дал бы «помучить» своими песнями тех, кто отвечает за состояние дорог в Риге.

По сюжету картины отец с дочерью отправляются на далекую планету, где планируют собирать драгоценные камни, скрытые в лесах. Бюджет фильма составил около 4 млн долларов.