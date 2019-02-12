Стало известно о контактах Китая с венесуэльской оппозицией

Китай ведет переговоры с оппозицией Венесуэлы относительно нефтяных проектов и долгов южноамериканской страны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Утверждается, что дипломаты из КНР ведут в последние недели переговоры с представителями лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в Вашингтоне. Речь на встречах идет об инвестициях Китая в эту страну – о нефтяных проектах и долге Каракаса перед КНР, который составляет около 20 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Ранее представитель Гуайдо заявил, что выплата долгов России и Китаю возможна только в случае прихода к власти самопровозглашенного президента Венесуэлы.

Также сообщалось, что в 2018 году Венесуэла погасила 2,3 млрд долларов предоплат, которые были получены от Роснефти. Это половина от общей суммы долга.

Сам Гуайдо заявил, что не верит в поддержку Россией и Китаем Николаса Мадуро.