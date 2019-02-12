Путин посчитал несправедливой дисквалификацию российского экипажа на «Дакаре»

Президент России Владимир Путин назвал несправедливым решение о дисквалификации российского экипажа «КАМАЗ-Мастер» на «Дакаре-2019».

«В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение», – сказал президент экипажу во время рабочей поездки в Татарстан.

Путин считает, что «это решение было, скорее всего, связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега», пишет «Интерфакс».

«Но у ваших конкурентов будет еще шанс отыграться. «Шелковый путь» впереди, поэтому надо всегда быть в форме», – уверен российский лидер.

«У ваших соперников еще будут шансы попытаться отыграться»: Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с успехом на «Дакаре» pic.twitter.com/MvPC6NgZn9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 февраля 2019 г.

Напомним, экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова был дисквалифицирован на ралли «Дакар» после того, как задел одного из зрителей в ходе пятого этапа соревнования в Перу. Это произошло в результате того, что во время попытки экипажа объехать хаотичную группу людей на дюне, они начали разбегаться. Один из зрителей «споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины».

Команда Каргинова навещала пострадавшего в больнице. Также «КАМАЗ-мастер» выразил готовность оказывать содействие в лечении.