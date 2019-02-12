У Национальной библиотеки в Петербурге вслед за Русским музеем протекла крыша

В нескольких залах Российской национальной библиотеки в центре Петербурге протекла крыша, необходим ремонт кровли, сообщили в пресс-службе РНБ.

Ремонт проведут в 2019 году в корпусах Соколова, Собольщикова, Воротилова, где отмечены протечки в залах: Универсальном и Русском книжном фонде, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что обнаружены протечки на крыше Русского музея в Санкт-Петербурге. Пострадали картина Ф. Рейхерта «Портрет Александра II» (1862 год) и икона XVII века «Чудеса Богородицы Тихвинской».

В последние дни активно обсуждаются проблемы Петербурга с уборкой снега, на которую в выходные отправили чиновников и бюджетников. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, комментируя ситуацию, заявил, что проблемы с уборкой снега связаны с недофинансированием и недостаточным количеством уборочной техники, закупавшейся последний раз в 2011 году. В сложившейся ситуации он обвинил предыдущее руководство города.