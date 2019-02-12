Путин захотел встретиться с общественниками из Татарстана

Президент России Владимир Путин проведет в Татарстане заседание Госсовета, где будет обсуждаться работа в регионах по улучшению жилищных условий.

«Президент выразил пожелание встретиться с представителями общественности Татарстана, чтобы в том числе понять, как на самом деле вот здесь на земле обстоят дела и с благоустройством, и со стройкой», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, российский лидер отправится в центр культуры и спорта «Московский».

«Это старый советский дом культуры, который с задействованием современных строительных технологий был превращен в модуль – современный центр именно культуры и спорта, там стало кратно больше кружков, секций. Это все президент посмотрит», – пояснил пресс-секретарь.

Глава государства после этого проведет заседание президиума Госсовета в новом формате и проведет отдельную беседу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.