В Кремле прокомментировали проект закона об устойчивости Рунета

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует подключаться к обсуждению проекта об устойчивой работе рунета.

«В настоящий момент идут экспертные дискуссии, они продолжаются, и правительство участвует, и другие эксперты, и парламентарии, поэтому в данный момент я бы не стал что-то говорить от администрации президента», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать законопроект.

Говоря о поправках, которые мог бы предложить Кремль к этому документу, Песков подчеркнул, что все будет зависеть от хода уже идущих в парламенте дискуссий, передает ТАСС.

Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный в декабре законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. Как поясняют разработчики, речь не идет о создании изолированного «отдельного интернета», но Рунет должен суметь выжить в случае «отключения от Всемирной паутины», что сейчас это легко могут сделать американцы.