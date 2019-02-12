За хищения у Минобороны осуждены сотрудники «Славянки» и клининговых компаний

Суд признал бывших сотрудников ОАО «Славянка» и клининговых компаний виновными в хищении 7,3 млн рублей, выделенных на уборку военного городка в Подмосковье, сообщили в Следственном комитете.

Бывший начальник и главный инженер ремонтно-эксплуатационного района №1 филиала «Ногинский» ОАО «Славянка» Эдуард Лысенин и Дмитрий Матвеев, работники клининговых компаний Юлия Аверьянова и Виталий Лезнер признаны виновными по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщает СК.

Как было установлено на суде, с ноября 2011 года по декабрь 2014 года они вместе с менеджером клининговой компании похитили 7,3 млн рублей, выплаченных за фактически не выполненную уборку территорий военного городка в Ногинском районе Московской области.



«Решением Ногинского городского суда Московской области с учетом ранее вынесенных приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Лысенину – шесть лет восемь месяцев, Матвееву – пять с половиной лет, Лезнеру – три с половиной года, Аверьяновой – четыре года», – говорится в сообщении.

В августе 2016 года Тверской суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора «Славянки» Александра Елькина (а также еще пятерых человек – к разным срокам) за хищение денег, выделенных на ремонт объектов Минобороны.

Хищения в «Славянке» вскрылись после того, как в октябре 2012 года стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями Оборонсервиса. Было возбуждено пять уголовных дел, ущерб превысил 3 млрд рублей. Фигуранты не признают вину.