Лавров назвал бесперспективным требование ЕС к России по «Минску-2»

Занимаемая Европейским союзом позиция относительно восстановления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой Минских договоренностей по Украине бесперспективна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.

«У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС», – заявил министр, передает ТАСС.

Он также подчеркнул бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой Минских договоренностей по украинскому урегулированию.

Лавров также отметил, что Москва готова к взаимодействию по вопросу восстановления справедливости и законности в истории с Советом Европы.

«Финляндия с ноября прошлого года председательствует в Комитете министров СЕ, и мы подробно обсудили глубокий кризис, который сложился в этой организации. Мы признательны за усилия наших финских коллег по выходу из этой ситуации. Со своей стороны подтвердили, что будем готовы сотрудничать с тем, чтобы восстановить справедливость и законность во всей этой истории», – отметил Лавров.

В прошлом году Москва обвинила ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы реализации Минских соглашений после убийства главы ДНР Александра Захарченко.