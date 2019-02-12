В Перми кондуктор разодрала пенсионерке лицо в кровь

В Перми кондуктор автобуса расцарапала до крови лицо пенсионерке из-за того, что у той якобы не было проездного билета, видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях.

Ролик был опубликован в паблике «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». На кадрах записи зафиксировано, как кондуктор толкнула пенсионерку, после чего автор ролика вмешалась в происходящее.

Автор записи заявила, что видела, как конфликт начала кондуктор, потребовавшая грубым тоном показать проездной документ. На сторону работницы встал водитель автобуса.

Причиной спора якобы стал отсутствующий проездной у пожилой женщины, однако в конце ролика выяснилось, что у нее он все же был.

На кадрах видно, что лицо у пенсионерки местами разодрано в кровь.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.