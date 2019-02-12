Медведев рассказал о возросшей нагрузке на судей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нагрузка на судей растет с каждым годом, однако это не должно влиять на скорость принятия решений и их качество.

За 2017 год было рассмотрено свыше 28 млн дел, в 2018 году – 31 млн дел, эта цифра будет расти, сказал премьер на семинаре-совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, передает ТАСС.

«Такой огромный объем дел – итог работы более 33 тыс. судей. Конечно, это нелегкая ноша, но важно, чтобы эта нагрузка не сказывалась на качестве и скорости принятия судебных решений», – сказал Медведев.

Глава кабмина указал, что люди чаще стали обращаться по любым спорам в суд, что говорит о доверии к российскому судопроизводству и о росте правовой грамотности населения. Он отметил, что заявителям очень важно объективное рассмотрение дел в апелляционной и кассационной инстанциях.

Медведев напомнил, что в 2019 году начинает работать новый механизм пересмотра решений судов, который позволит снизить нагрузку на судей и повысить открытость судов.

Ранее апелляция и кассация рассматривались в одном регионе. «Теперь эту работу, работу своих коллег будут проверять межрегиональные суды. Это будет способствовать снижению давления по резонансным делам», – отметил премьер.

«По такой же системе – кассация и апелляция в межрегиональных судах – вполне успешно работает арбитраж. Я уверен, что так же будет и в системе судов общей юрисдикции», – заключил Медведев.