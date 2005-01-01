Названы вероятные причины участившихся ЧП с трапами самолетов

Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал газете ВЗГЛЯД об ошибках при эксплуатации трапов.

«После трагедии в Санкт-Петербурге, где из-за падения с трапа погиб ребенок, Росавиация и Ространснадзор провели проверки, в результате которых, в частности, на северо-западном авиаузле выявили огромное количество нарушений технического состояния трапов. Большинство аэропортов используют трапы фирмы Smart Step-2 и было выявлено, что в ходе их эксплуатации при замене комплектующих используются не «родные» детали, а аналогичные им, что повышает риск возникновения внештатных ситуацией, при которых пассажиры могут упасть, получив серьезные травмы», – рассказал Зотов.

Также эксперт отметил, что в процессе безопасного подъема играет роль и квалификация водителей, которые, подгоняя трап, не всегда размещают его настолько близко, чтобы пассажиры смогли безопасно заходить в самолет.

При этом четких регламентов, где прописано точное количество людей, которые одновременно могут находиться на трапе, по словам собеседника, нет. «Нежелательно нахождение более 50 человек, но это опять же некие правила, не обязательные для исполнения. Но предельно допустимое количество людей на том или ином трапе все же существует», – заметил Зотов.

Эксперт уточнил, что контролировать подъем пассажиров на борт должны сотрудники аэропорта, которым авиакомпании вносят за это аэропортовый сбор.

«Авиакомпании не имеют возможности контролировать ни количество людей при подъеме, ни техническую исправность трапов, им это запрещено», – рассказал Зотов. Однако на практике, по словам собеседника, сотрудники аэропорта контролируют количество поднимающихся далеко не всегда. Чтобы предотвратить скопление пассажиров, чаще всего используется практика доставки людей к самолету разными автобусами, отметил Зотов.

Напомним, при посадке в самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из Барнаула в Домодедово, шесть человек упали с трапа, получив различные травмы. Предварительная причина падения пассажиров во время посадки в самолет – нарушение конструкции площадки самоходного трапа.