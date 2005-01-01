Лукашенко высказался о трагедии в белорусской школе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после трагедии в Столбцах назвал «полным бардаком» происходящее в школах страны и поручил усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.

«Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было», – сказал Лукашенко, передает агентство Белта.

Президент потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. По его мнению, в школах есть проблемы с дисциплиной и порядком, из которой вытекают в том числе события в столбцовской школе.

Министерство образования Белоруссии готовит ряд мер по усилению безопасности в школах, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Там пояснили, что меры будут затрагивать все школы республики.

Напомним, в городе Столбцы Минской области ученик местной школы напал на других учащихся и на преподавателя с ножом, в результате погиб педагог и один из школьников.