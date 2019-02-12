В Сибири нашли новый минерал

В Иркутской области открыли новый минерал, который содержит никель, висмут и теллур, сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета.

Одним из исследователей, открывших минерал, стал доцент кафедры геологии месторождений и методики разведки Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Геннадий Шведов, передает ТАСС.

«Его формулу можно представить как NiBiTe, где никель составляет 14,85%, висмут 52,87%, теллур – 32,28%. Огнитит был назван в честь дунит-верлитового массива Огнит (другое название Медек, Иркутская область), где и был выявлен в результате многолетних минераграфических исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд», – сообщила пресс-служба вуза.

Шведов рассказал, что этот минерал в единственном экземпляре находится в Музее геологии средней Сибири в Красноярске. Размер его настолько мал, что увидеть можно только под микроскопом. Свойства и потенциал использования его предстоит выяснить.