Суд разрешил собаке кусать непрошеных гостей в Архангельске

В Архангельске областной суд разрешил собаке кусать гостей, согласно принятому решению, нападение животного на незваного посетителя признано законным.

Инцидент произошел в коммунальной квартире, где жили бывшие супруги, у которых был общий ребенок, сообщает «Российская газета».

В женской половине этого дома проживал общий ребенок супругов, он был под охраной собаки. Мужчина пытался навестить ребенка, в этот момент животное напало на него, и он обратился в суд.

По его словам, он решил проведать ребенка, самостоятельно проникнув в комнату, он подошел к детской кровати. Но в протянутую к ребенку руку вцепилась собака.

Его экс-супруга изложила совсем другую версию событий. Она уточнила, что тот явился в дом непрошенным, его не пускали, и он сломал дверь. При этом мужчина был пьян, хотел разбудить ребенка. Собака бросилась защищать хозяйку и ребенка, а мужчина попытался накинуться на животное с кулаками и начал душить его.

«Истец в комнате, где находилась собака, не проживает, комната в его собственности не находится, законных оснований для ее посещения без разрешения ответчика он не имел. Зная, что у ответчика имеется собака, тем не менее, самостоятельно, не известив ответчика, вошел в ее комнату, чем спровоцировал нападение собаки», – пояснили в областном суде.

Там пришли к выводу, что, оснований для удовлетворения иска не имеется.