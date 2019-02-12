ФСБ уточнила список террористических организаций

Федеральная служба безопасности внесла еще две организации в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.

В реестр добавлена организация «Чистопольский джамаат», признанная террористической Приволжским окружным военным судом в 2017 году, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Также в список попала организация «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство*»), признанная террористической Московским окружным военным судом в 2018 году.

Всего в реестре числится 29 террористических организаций.