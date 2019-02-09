NYT рассказала про нашествие белых медведей в России

Американское издание New York Times написало о нашествии белых медведей на архипелаге Новая Земля (Архангельская область).

«Десятки белых медведей осадили небольшой поселок в глубине российской Арктики, местные жители не только боятся отправлять детей в школу, но и просто открывать входные двери», – пишет New York Times.

Издание отмечает, что появившиеся в Сети видео, на которых белые медведи свободно разгуливают по поселку, наводят на мысль о серьезном изменении климата.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Илья Мордвинцев предположил, что нашествие медведей спровоцировало отсутствие льда вокруг Новой Земли в этом году. В то же время эксперт не уверен, что этому способствовало изменение климата. По словам Мордвинцева, на появление льда может влиять много факторов.

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Власти города сообщили, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города. По их мнению, причина нашествия белых медведей кроется в изменении климата и большом количестве свалок.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) рассказал, как можно решить проблему с нашествием белых медведей на Новой Земле.