Волочкова пожаловалась в полицию на бывшего мужа

Российская балерина Анастасия Волочкова написала заявление в полицию, сообщив о мошеннике, обманувшем ее на 100 млн рублей, сообщил источник.

«Вечером 11 февраля в полицию обратилась Анастасия Волочкова, которая попросила привлечь к уголовной ответственности Игоря Вдовина, 1964 года рождения», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, балерина заявила, что представитель компании «Городской курорт Астрахань» Вдовин ввел ее в заблуждение и завладел принадлежащими ей деньгами – 67 млн рублей и 500 тыс. долларов. Общая сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

В полиции начата доследственная проверка.

По информации источника агентства, Игорь Вдовин – бывший муж Волочковой, который предложил ей вложить деньги в бизнес. Это не принесло ей дохода, и она решила, что стала жертвой мошенничества.

Ранее Волочкова рассказывала, что будущий сенатор Рауф Арашуков на протяжении 10 лет обманывал ее на благотворительных концертах.