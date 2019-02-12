В Совфеде усмотрели угрозу российским деньгам в Венесуэле

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов назвал единственной угрозой российским инвестициям в Венесуэле вторжение в страну войск США.

Риски вторжения американцев в охваченное выступлениями оппозиции государство есть и достаточно высоки, заявил политик РИА «Новости». Главной опасностью такой атаки он считает непредсказуемость политики США.

«Все, что связано с санкционными методами внешней политики США и их сателлитов, конечно, ничего, кроме раздражения, недоумения и разочарования, не вызывает. Это все закон джунглей и силы, поэтому самая большая проблема с американцами – их абсолютная непредсказуемость» – утверждает Умаханов.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, латиноамериканский департамент МИД России охарактеризовал как «неслыханное вмешательство» призыв американцев к венесуэльским военным изменить присяге президенту Николасу Мадуро и поддержать оппозицию, выдвигающую в качестве власти своего лидера Хуана Гуайдо.

Тем временем Николас Мадуро объявил в стране старт крупнейшим за всю историю страну военным учениям «Двухсотлетие Ангостуры 2019», отметив, что Венесуэле предстоит учесть опыт предыдущих операций и оценить сценарии возможных военных угроз.