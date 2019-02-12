По факту падения наледи на ребенка в Петербурге завели дело

В Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело после того, как школьница попала в больницу с травмами головы из-за падения на нее наледи с крыши, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в субботу, 9 февраля. На ребенка упала наледь с крыши одного из домов по Загородному проспекту в Петербурге; в тяжелом состоянии школьницу госпитализировали, говорится в сообщении на сайте СК.

Позже в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой сообщили, что девочка находится в реанимации.

«Случившееся стало возможным в связи с тем, что неустановленные лица, будучи обязанными производить работы по очистке крыши указанного дома от снега и наледи, не надлежащим образом выполнили свою работу», – указывается в сообщении.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в январе упавшая с крыши глыба убила школьника под Тулой.