Бывший украинский прокурор умер после изучения материалов дела о Евромайдане

На Украине экс-прокурор Андрей Сайчук скончался в здании генпрокуратуры после ознакомления с материалами дела о событиях Евромайдана, по которому ему предъявили обвинение.

Сайчуку инкриминируют незаконное привлечение к уголовной ответственности участника Евромайдана, сообщает агентство «Укринформ».

Главы отдела процессуального руководства генпрокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что «досудебное расследование в отношении Сайчука было завершено и он ходил знакомиться с материалами уголовного производства». В понедельник он «в очередной раз приходил знакомиться с материалами, почитал материалы, попрощался и ушел», и «когда был возле лифта, вдруг почувствовал себя плохо, упал, весь посинел».

Отмечается, что бывший прокурор умер до приезда скорой помощи.

Ранее на Украине решили наказать полицейского за фразу «ложись, Бандера».