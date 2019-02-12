Депутат Рады обвинил власти в уничтожении «великой страны»

Политика украинских властей ведет к уничтожению «великой и сильной» страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Рабинович в интервью телеканалу NewsOne заявил, что в результате действий властей продукты на Украине стоят дороже, чем в Великобритании и Германии, передает РИА «Новости».

«При том, что зарплаты у нас в десятки раз меньше. Такое может происходить только в стране, которую поставили под уничтожение. Такое может произойти только в стране, в которой власть, кроме воровства, ни о чем не думает», – сказал он.

По его мнению, сейчас убивают «великую и сильную» Украину.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявлял, что уровень благосостояния в стране остается низким из-за России, которая «закрыла свои рынки».

МВФ признает Украину самой бедной страной Европы, в мире Украина занимает 134-е место по показателю ВВП на одного человека.