В Сенате США назвали причины поддержки Россией и Китаем Венесуэлы

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио на семинаре в консервативном Фонде наследия в Вашингтоне поделился своим мнением о том, почему Россия и Китай поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам Рубио, Китай ведет переговоры и с законными властями Венесуэлы, и с силами оппозиции, стремясь обеспечить погашение задолженности Каракаса перед Пекином, передает ТАСС.

«Китайцы хотят, чтобы с ними расплатились. Им должны кучу денег, и они хотят, чтобы с ними расплатились. Поэтому они ведут диалог с обеими сторонами. Им должны больше 20 млрд долларов», – заявил Рубио.

При этом он выразил мнение, что «россиянам не только должны деньги».

«У них также есть серия договоров на геологоразведочные работы, права (на добычу энергоресурсов в Венесуэле), концессии, которые они получили, и они хотят защитить эти договоренности. Будущее любой нефтяной компании в мире зависит от доступа к правам на ведение геологоразведочных работ. В этом заключается их основное внимание», – заявил сенатор.

Он также предположил, что фактор геополитического присутствия в Западном полушарии как такового для России имеет второстепенное значение.

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Говоря о политике Гаваны в отношении Каракаса, он выразил мнение, что работа спецслужб Венесуэлы находится едва ли не под полным контролем кубинцев. «Кубинцы получают (от Венесуэлы) наличными больше 1 млрд долларов в год. (...) Кубинцы управляют всем их аппаратом разведки и репрессий», – заявил американский сенатор, имеющий кубинские корни.

Накануне в МИД России заявили о «неслыханном вмешательстве» США в дела Венесуэлы.