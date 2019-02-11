Сенатор Арашуков пожаловался на отсутствие в камере горячей воды

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что находящийся под арестом сенатор Рауф Арашуков пожаловался членам ОНК на отсутствие в камере горячей воды.

Правозащитник рассказал, что «члены ОНК посетили [сенатора Рауфа] Арашукова в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС.

«Его перевели из карантинной, одиночной камеры в обычную. Его сокамерником является человек, имеющий судимость по статьям 205 и 222 УК РФ («Терроризм» и «Незаконный оборот оружия»). (...) Отец сенатора Рауль Арашуков также содержится с судимым мужчиной. В новых камерах обоих Арашуковых нет горячей воды», – рассказал Мельников.

Ранее сенатор пожаловался на то, что «не спит уже третьи сутки», так как его держат в камере с осужденным за терроризм. Он также заявлял, что «отказался от тюремной еды». По другим данным, Арашуков вынужден питаться едой в СИЗО, поскольку не получил от близких никаких передач продуктов.

Напомним, 30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале Совфеда. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим Арашуковым предъявлены обвинения.