Страна ЕС решила ввести аналог материнского капитала

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил, что в стране вводятся субсидии для женщин в размере более 31 тыс. евро при рождении детей, сообщило венгерское агентство MTI.

Каждая женщина моложе 40 лет при первом замужестве получает беспроцентную ссуду от государства в размере 31 тыс. 417 для свободного использования. В случае рождения первого ребенка выплата такого кредита приостанавливается на три года, а появление второго ребенка сокращает размер кредита до 10 тыс. долларов, передает ТАСС.

От всей суммы кредита матерей освободит рождение третьего ребенка.

Также в бюджет заложена мера по облегчению кредитных программ для многодетных семей при приобретении жилья и возможность получения ипотеки по упрощенной процедуре.

Кроме того, гарантировано выделение ссуды для многодетных семей. Так, семьи с тремя детьми смогут получить ссуду в размере 7,5 тыс. долларов при покупке минивэнов. Для женщин с четырьмя и более детьми предполагается освобождение от уплаты налогов до конца жизни.

«Эта мера стала ответом венгров на сокращение рождаемости», – заявил Орбан.

Еще одной мерой он назвал увеличение количества детских садов.