Мария Бутина оценила свои способности разведчика

Гражданка России Мария Бутина заявила в интервью американским СМИ, что была бы самым худшим в мире разведчиком.

«Если бы я была российским разведчиком, вы бы никогда не встретили меня в общественном месте. Я имею в виду, что я была бы самым незаметным человеком на Земле (...) Если бы я была разведчиком, то была бы худшим из всех представителей этой профессии», – сказала Бутина в интервью The New Republic, передает «Интерфакс».

По ее словам, предположения о том, что она занималась разведывательной деятельностью, нелепы.

30-летняя россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США без разрешения минюста. Адвокат Бутиной не исключал, что после вынесения приговора ее могут отправить на родину.