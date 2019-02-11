Маршалловы Острова забрали свой флаг у связанных с Сирией судов

Власти Республики Маршалловы Острова исключили из своего регистра суда, которые поддерживают власти Сирии, заявил представитель Госдепа США Роберт Палладино.

«США благодарны Республике Маршалловы Острова за лишение своего флага судов, которые используют их флаг для поддержки режима (президента Сирии Башара) Асада и терроризма. Маршалловы Острова – ключевой партнер в обеспечении морской безопасности по всему миру», – передает слова Палладино РИА «Новости».

Информации о том, какое число судов лишились флага Маршалловых Островов и по каким формальным основаниям, не предоставлено.

Маршалловы Острова – тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Его население – менее 60 тыс. человек, однако республика считается одним из самых удобных государств для получения «дешевого флага» – торговые суда здесь оформляют юрисдикцию для регистрации.

Отметим, что США включают в санкционные списки в том числе торговые суда, которые осуществляют поставки газа и нефти в Сирию. Два таких судна – «Канди» и «Маэстро» – загорелись в январе возле Керченского пролива.